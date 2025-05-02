Уволенный из «Динамо» Личка — рекордсмен по среднему числу голов за матч в истории РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, об увольнении которого столичный клуб объявил 1 мая, является рекордсменом Российской Премьер-Лиги по среднему количеству голов за матч. Как сообщает портал футбольной статистики «Цифроскоп» в телеграм-канале, в матчах команд Лички в среднем забивается 3,361 гола за игру, что является рекордом в истории лиги.

В РПЛ Марцел Личка возглавлял «Оренбург» и «Динамо», суммарно провёл 86 встреч, его команды забили 165 голов и пропустили 124 мяча. Второе место принадлежит Зауру Тедееву из «Акрона» (3,167), а тройку лидеров замыкает другой экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц (3,122)

Тренеры с наибольшим количеством забитых и пропущенных голов в среднем за матч в истории РПЛ:

1. Марцел Личка («Оренбург», «Динамо») — 86 игр, 165 забито, 124 пропущено, 3,361 в среднем за игру;

2. Заур Тедеев («Ростов», «Акрон») — 30 игр, 42 забито, 53 пропущено, 3,167 в среднем за игру;

3. Сандро Шварц («Динамо») — 49 игр, 87 забито, 66 пропущено, 3,122 в среднем за игру;

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9. Михаил Галактионов («Ахмат», «Пари НН», «Локомотив») — 95 игр, 159 забито, 128 пропущено, 3,021 в среднем за игру;

10. Олег Романцев («Спартак», «Динамо», «Сатурн») — 333 игры, 695 забито, 308 пропущено, 3,012 в среднем за игру.