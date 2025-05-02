Аморим высказался о разгромной победе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетиком» в ЛЕ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о разгромной победе в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Атлетиком» (3:0).
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30' 0:2 Фернандеш – 37' 0:3 Фернандеш – 45'
Удаления: Вивиан – 35' / нет
«Результат очень хороший, но в то же время мы должны его правильно оценивать. В начале матча нам было очень тяжело, и удаление изменило ход игры. Любая игра может измениться из-за одного эпизода. У нас был шанс забить ещё один. Всё ещё не закончено, и они могут сделать то же самое на «Олд Траффорд». Конечно, у нас есть преимущество. У нас будут наши болельщики, но, повторюсь, всё может измениться. В одной игре может случиться всё, что угодно», — приводит слова Аморима BBC.
Ответная встреча состоится 8 мая.
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