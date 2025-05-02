Аморим высказался о разгромной победе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетиком» в ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о разгромной победе в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Атлетиком» (3:0).

«Результат очень хороший, но в то же время мы должны его правильно оценивать. В начале матча нам было очень тяжело, и удаление изменило ход игры. Любая игра может измениться из-за одного эпизода. У нас был шанс забить ещё один. Всё ещё не закончено, и они могут сделать то же самое на «Олд Траффорд». Конечно, у нас есть преимущество. У нас будут наши болельщики, но, повторюсь, всё может измениться. В одной игре может случиться всё, что угодно», — приводит слова Аморима BBC.

Ответная встреча состоится 8 мая.