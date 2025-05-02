Главный тренер «Атлетика» прокомментировал крупное поражение от «МЮ» в полуфинале ЛЕ
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Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде высказался о крупном домашнем поражении от «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (0:3).
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30' 0:2 Фернандеш – 37' 0:3 Фернандеш – 45'
Удаления: Вивиан – 35' / нет
«Мы не смогли забить первый гол под таким давлением. Когда вы проигрываете со счетом 3:0, это означает, что они действовали хладнокровно, а мы не использовали свои шансы. Такие команды, как «Юнайтед», ничего не прощают, они очень сильны в финальной трети поля. Нам нужно извлекать уроки из таких поражений», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
Ответная игра между «МЮ» и «Атлетиком» пройдёт в Манчестере 8 мая.
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