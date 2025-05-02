Главный тренер «Атлетика» прокомментировал крупное поражение от «МЮ» в полуфинале ЛЕ

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде высказался о крупном домашнем поражении от «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (0:3).

«Мы не смогли забить первый гол под таким давлением. Когда вы проигрываете со счетом 3:0, это означает, что они действовали хладнокровно, а мы не использовали свои шансы. Такие команды, как «Юнайтед», ничего не прощают, они очень сильны в финальной трети поля. Нам нужно извлекать уроки из таких поражений», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между «МЮ» и «Атлетиком» пройдёт в Манчестере 8 мая.

Видео: «Атлетик» отметил победу в Кубке Испании речной прогулкой