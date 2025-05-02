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Форвард «Атлетика» остался недоволен судейством в матче с «МЮ» в Лиге Европы

Форвард «Атлетика» остался недоволен судейством в матче с «МЮ» в Лиге Европы
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Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс высказался о судействе в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30'     0:2 Фернандеш – 37'     0:3 Фернандеш – 45'    
Удаления: Вивиан – 35' / нет

«Я думаю, мы приехали, чтобы показать свою лучшую игру — они тоже. Есть моменты, которые вызывают у меня сомнения. Эпизод перед пенальти начался с игры рукой Гарначо, арбитр этого не увидел. Затем была борьба между ним и Вивианом, и при малейшем контакте он падает. К несчастью, судья это свистнул.

Мы действовали не слишком чётко, но не стоит искать оправданий. Счёт 0:3, но мы способны отыграться. Мы уже видели, как «Лион» доставил им проблемы на их поле, и мы тоже попробуем.

Вся наша работа на протяжении сезона говорит сама за себя. Мы на финишной прямой к мечте. Наши болельщики всегда нас поддерживают — даже проигрывая 0:3, они не отворачиваются от нас, и мы отдадим всё на поле», — приводит слова Уильямса AS.

Ответная встреча состоится 8 мая.

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