Григорян сделал выбор между Карпиным и Черчесовым в роли главного тренера «Динамо»

Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос о возможном выборе кандидата на вакантный пост главного тренера московского «Динамо» между возглавляющим сборную России Валерием Карпиным и ранее работавшим на этой должности Станиславом Черчесовым.
— Карпин или Черчесов лучше для «Динамо?
— Думаю, что Карпин.
— Он же тогда будет на двух должностях?
— А разве в нынешних реалиях сборная как‑то мешает? — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
1 мая было официально объявлено об отставке чешского главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички. Исполнять его обязанности до конца текущего сезона будет Ролан Гусев. Сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных соревнований УЕФА и ФИФА по политическим причинам и может играть только в товарищеских матчах.
Видео: Как сборная России играет при Карпине