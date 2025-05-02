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Григорян сделал выбор между Карпиным и Черчесовым в роли главного тренера «Динамо»

Григорян сделал выбор между Карпиным и Черчесовым в роли главного тренера «Динамо»
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Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос о возможном выборе кандидата на вакантный пост главного тренера московского «Динамо» между возглавляющим сборную России Валерием Карпиным и ранее работавшим на этой должности Станиславом Черчесовым.

— Карпин или Черчесов лучше для «Динамо?
— Думаю, что Карпин.

— Он же тогда будет на двух должностях?
— А разве в нынешних реалиях сборная как‑то мешает? — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 мая было официально объявлено об отставке чешского главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички. Исполнять его обязанности до конца текущего сезона будет Ролан Гусев. Сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных соревнований УЕФА и ФИФА по политическим причинам и может играть только в товарищеских матчах.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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