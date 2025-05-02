Григорян: Нгамалё в прошлом сезоне спасал «Динамо», а сейчас как пенсионер малоподвижный

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре 30-летнего камерунского нападающего московского «Динамо» Муми Нгамалё.

«Нгамалё в прошлом сезоне часто спасал «Динамо», а сейчас он на замену выходит как какой‑то пенсионер малоподвижный. Нужно сказать, что к концу чемпионата у «Динамо» совершенно не осталось резерва на скамейке запасных», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Муми Нгамалё забил пять мячей и выполнил пять результативных передач в 26 матчах за московское «Динамо» во всех турнирах, свой последний гол он оформил 9 ноября 2024 года в игре 15-го тура РПЛ. В сезоне-2023/2024 на счету форварда семь голов и шесть ассистов в 33 матчах за бело-голубых.

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