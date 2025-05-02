Заур Тедеев: матч с махачкалинским «Динамо» будет для «Акрона» самым важным в сезоне

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о выступлении своей команды и значимости предстоящего матча 27-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

«Все футболисты большие молодцы, но есть к чему стремиться. Предстоящий матч с махачкалинским «Динамо» будет самым важным в сезоне. Футбол всегда непредсказуем, но нужно себя настраивать всегда на победу», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 27-го тура РПЛ «Акрон» — «Динамо» Мх пройдёт на поле самарской «Солидарность Самара Арены» 2 мая и начнётся в 18:00 мск. «Акрон» с 29 очками в 26 матчах занимает 10-е место, опережая зону стыковых матчей на шесть очков. Махачкалинское «Динамо» с 27 очками находится на 11-й строчке турнирной таблицы.

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