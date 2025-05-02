Видеообзор победы «Бетиса» над «Фиорентиной» в полуфинале Лиги конференций

Испанский «Бетис» со счётом 2:1 победил на своём поле итальянскую «Фиорентину» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Игра прошла 1 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Бетис» — «Фиорентина».

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Ответный матч между «Фиорентиной» и «Бетисом», в котором определится один из финалистов Лиги конференций, пройдёт 8 мая на поле стадиона «Артемио Франки» в итальянской Флоренции. Финал турнира будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве.