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Разгромная победа «МЮ» в матче с «Атлетиком» — в видеообзоре полуфинала Лиги Европы

Разгромная победа «МЮ» в матче с «Атлетиком» — в видеообзоре полуфинала Лиги Европы
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В первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА встречались испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания) и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30'     0:2 Фернандеш – 37'     0:3 Фернандеш – 45'    
Удаления: Вивиан – 35' / нет

В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш и ещё один гол забил Каземиро. Отметим, «Атлетик» с 35-й минуты играл в меньшинстве после удаления Дани Вивиана.

Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответная игра состоится 8 мая.

В другом полуфинальном матче Лиги Европы «Тоттенхэм» обыграл норвежский «Будё-Глимт» со счётом 3:1.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале прошлого года разгромила «Байер» со счётом 3:0.

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