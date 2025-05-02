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Разгромная победа «МЮ» в матче с «Атлетиком» — в видеообзоре полуфинала Лиги Европы

В первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА встречались испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания) и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш и ещё один гол забил Каземиро. Отметим, «Атлетик» с 35-й минуты играл в меньшинстве после удаления Дани Вивиана.

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Ответная игра состоится 8 мая.

В другом полуфинальном матче Лиги Европы «Тоттенхэм» обыграл норвежский «Будё-Глимт» со счётом 3:1.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале прошлого года разгромила «Байер» со счётом 3:0.