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Видеообзор поражения «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы

Видеообзор поражения «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы
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«Тоттенхэм» обыграл норвежский «Будё-Глимт» со счётом 3:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Джонсон – 1'     2:0 Мэддисон – 34'     3:0 Соланке – 61'     3:1 Салтнес – 83'    

У хозяев отличились Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон, а также Доминик Соланке, реализовавший пенальти. У норвежского клуба единственный мяч забил Ульрик Салтнес.

Стоит отметить, что за «Будё-Глимт» играет российский вратарь Никита Хайкин, который вышел в основном составе.

Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В другом матче «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик», отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале прошлого года разгромила «Байер» со счётом 3:0.

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