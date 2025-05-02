Видеообзор поражения «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы

«Тоттенхэм» обыграл норвежский «Будё-Глимт» со счётом 3:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

У хозяев отличились Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон, а также Доминик Соланке, реализовавший пенальти. У норвежского клуба единственный мяч забил Ульрик Салтнес.

Стоит отметить, что за «Будё-Глимт» играет российский вратарь Никита Хайкин, который вышел в основном составе.

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В другом матче «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик», отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале прошлого года разгромила «Байер» со счётом 3:0.