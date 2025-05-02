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«Челси» крупно выиграл в гостях у «Юргордена» в 1/2 финала Лиги конференций. Видеообзор

«Челси» крупно выиграл в гостях у «Юргордена» в 1/2 финала Лиги конференций. Видеообзор
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Лондонский «Челси» со счётом 4:1 разгромил на выезде шведский «Юргорден» в первом полуфинальном матче Лиги конференций. Игра прошла 1 мая на поле стадиона «Теле2-Арена» в столице Швеции Стокгольме.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Санчо – 13'     0:2 Мадуэке – 43'     0:3 Джексон – 59'     0:4 Джексон – 65'     1:4 Алемайеху – 68'    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Юргорден» — «Челси».

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Ответный матч между «Челси» и «Юргорденом», в котором определится один из финалистов Лиги конференций, пройдёт 8 мая на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне. Финал турнира будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве.

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