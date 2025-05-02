«Челси» крупно выиграл в гостях у «Юргордена» в 1/2 финала Лиги конференций. Видеообзор

Лондонский «Челси» со счётом 4:1 разгромил на выезде шведский «Юргорден» в первом полуфинальном матче Лиги конференций. Игра прошла 1 мая на поле стадиона «Теле2-Арена» в столице Швеции Стокгольме.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Юргорден» — «Челси».

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Ответный матч между «Челси» и «Юргорденом», в котором определится один из финалистов Лиги конференций, пройдёт 8 мая на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне. Финал турнира будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве.