«Челси» крупно выиграл в гостях у «Юргордена» в 1/2 финала Лиги конференций. Видеообзор
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Лондонский «Челси» со счётом 4:1 разгромил на выезде шведский «Юргорден» в первом полуфинальном матче Лиги конференций. Игра прошла 1 мая на поле стадиона «Теле2-Арена» в столице Швеции Стокгольме.
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Санчо – 13' 0:2 Мадуэке – 43' 0:3 Джексон – 59' 0:4 Джексон – 65' 1:4 Алемайеху – 68'
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Юргорден» — «Челси».
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Ответный матч между «Челси» и «Юргорденом», в котором определится один из финалистов Лиги конференций, пройдёт 8 мая на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне. Финал турнира будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве.
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