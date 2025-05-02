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Александр Гришин: при Желько Буваче в «Динамо» не будет российского тренера

Александр Гришин: при Желько Буваче в «Динамо» не будет российского тренера
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Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о ситуации в московском «Динамо» после увольнения чешского главного тренера Марцела Лички.

«Пока Желько Бувач будет спортивным директором «Динамо», в клубе не будет российского тренера. Ранее Бувач привел Сандро Шварца, Желько работает только с иностранцами. Возникает вопрос. Бувач приводит тренеров, их убирают, а Желько остается. Это хорошая позиция — я тренеров назначаю, а сам ни за что не отвечаю. Сейчас будет интересно посмотреть, кого «Динамо» возьмёт тренером», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 мая было официально объявлено об отставке чешского главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички. Исполнять его обязанности до конца текущего сезона будет член тренерского штаба Лички Ролан Гусев.

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