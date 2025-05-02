Гвардиола ответил на вопрос о шансах травмированного Холанда сыграть в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на вопрос о возможности травмированного норвежского нападающего Эрлинга Холанда сыграть до начала Клубного чемпионата мира — 2025.

«Я надеюсь на это. Я думаю, что он сможет сыграть до чемпионата мира… Я почти уверен, что все захотят сыграть [в финале Кубка Англии]. Когда вы выходите в финал, все хотят принять в нём участие. Это зависит от того, как игроки себя чувствуют, как восстанавливаются», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

24-летнй норвежский нападающий Эрлинг Холанд получил травму голеностопа 30 марта. 27 апреля появились сообщения о возвращении игрока к тренировкам на поле. В этот же день «Манчестер Сити» со счётом 2:0 обыграл «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка Англии и вышел в финал турнира.

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

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