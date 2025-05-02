Григорян: увольнение Лички — ошибочное решение. «Динамо» ждут депрессивные времена

Российский тренер Александр Григорян оценил решение руководства московского «Динамо» расстаться с чешским главным тренером Марцелом Личкой.

«Динамо» ждут депрессивные времена, потому что самый позитивный персонаж уволен. На мой взгляд, это решение ошибочное. В следующем сезоне «Динамо» так ярко не будет выглядеть в атаке, а в обороне команду будут критиковать также, как и сейчас», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 мая было официально объявлено об отставке чешского главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички. Исполнять его обязанности до конца текущего сезона будет член тренерского штаба Лички Ролан Гусев.

Бело-голубые в текущей турнирной таблице РПЛ занимают пятую строчку, набрав 47 очков в 26 матчах.

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