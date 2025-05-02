Тренер «Тоттенхэма» высказался о голе на 39-й секунде в ворота Хайкина в Лиге Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал быстрый гол в ворота «Будё-Глимт» (3:1), которые защищал российский голкипер Никита Хайкин в первом полуфинале Лиги Европы. Лондонский клуб забил первый гол на 39-й секунде.

«Отличный удар головой от Ришарлисона в сторону ворот, и Бреннан Джонсон всегда оказывается в нужном месте. Каждый раз, когда останавливаешь кадр во время нашей атаки, он там — и получает за это награду. Это был отличный старт для нас и придал нам импульс в игре. Я не думаю, что счёт отражает нашу доминацию, но после первого матча всё, чего ты хочешь — это оказаться в хорошей позиции, и мы её для себя создали. С точки зрения игры я не могу требовать от ребят большего. Мы доминировали и очень организованно действовали в обороне. Это опасная команда, если дать им хоть немного шанса на развитие атак, но мы этого не позволили и постоянно создавали угрозу у их ворот», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 8 мая.