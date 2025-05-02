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Тренер «Тоттенхэма» высказался о голе на 39-й секунде в ворота Хайкина в Лиге Европы

Тренер «Тоттенхэма» высказался о голе на 39-й секунде в ворота Хайкина в Лиге Европы
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал быстрый гол в ворота «Будё-Глимт» (3:1), которые защищал российский голкипер Никита Хайкин в первом полуфинале Лиги Европы. Лондонский клуб забил первый гол на 39-й секунде.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Джонсон – 1'     2:0 Мэддисон – 34'     3:0 Соланке – 61'     3:1 Салтнес – 83'    

«Отличный удар головой от Ришарлисона в сторону ворот, и Бреннан Джонсон всегда оказывается в нужном месте. Каждый раз, когда останавливаешь кадр во время нашей атаки, он там — и получает за это награду. Это был отличный старт для нас и придал нам импульс в игре. Я не думаю, что счёт отражает нашу доминацию, но после первого матча всё, чего ты хочешь — это оказаться в хорошей позиции, и мы её для себя создали. С точки зрения игры я не могу требовать от ребят большего. Мы доминировали и очень организованно действовали в обороне. Это опасная команда, если дать им хоть немного шанса на развитие атак, но мы этого не позволили и постоянно создавали угрозу у их ворот», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 8 мая.

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