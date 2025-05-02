Бубнов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака в случае неудачи в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о будущем главного тренера петербургского «Зенита Сергея Семака.

«Зенит» с Семаком такой цирк устроил. Мало того, что с ним продлили контракт, так ещё на футбольном поле это сделали. Устроили шоу. Если петербуржцы не уберут Семака после провала в РПЛ и Кубке, то тогда у них нет никакой логики. Что хотят, то и воротят.

Говорят, что Семака оставят, а руководство уберут. Медведева убирают, всех убирают. Значит, с них нужно спрашивать: «А куда бабки ушли?». Купили игроков? А результат где?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

За четыре тура до конца чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА, у которого 51 набранное очко в 26 встречах.