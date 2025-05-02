Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Факелом» и «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком».

«Кто будет вести игру «Спартака» вместо [дисквалифицированного] Барко? Пруцев. Он будет взаимодействовать с Умяровым, а Мартинс сыграет ближе к нападающим. Перед люксембуржцем поставят задачу бороться, лезть в штрафную. «Факел» очень слабый. «Спартак» даже с таким составом должен обыгрывать воронежцев.

Москвичи будут владеть мячом. У них есть кому забивать. «Спартак» недооценит «Факел»? При Станковиче такого не случится. Футболисты боятся серба», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 26 туров чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 50 очков и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Воронежцы с 15 очками располагаются на последнем месте.