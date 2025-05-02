«Атлетик» впервые в сезоне проиграл дома в Лиге Европы, крупно уступив «МЮ» в полуфинале

«Атлетик» из Бильбао потерпел первое домашнее поражение в Лиге Европы в сезоне-2024/2025. Это произошло на стадии 1/2 финала — 1 мая баски крупно уступили на своём стадионе «Сан-Мамес Баррия» «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3 в первой игре двухматчевого противостояния.

До этого «Атлетик» выиграл все шесть домашних матчей сезона в Лиге Европы. На общем групповом этапе клуб из Бильбао победил на своём поле «АЗ Алкмар» (2:0), пражскую «Славию» (1:0), шведский «Эльфсборг» (3:0) и «Викторию Пльзень» из Чехии (3:1). В 1/8 финала «Атлетик» переиграл дома итальянскую «Рому» со счётом 3:1, в полуфинале — шотландский «Рейнджерс» из Глазго со счётом 2:0.

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