Александр Бубнов дал прогноз на матч между «Ахматом» и ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА.

«В ЦСКА очень много игроков, которые не сыграют с «Ахматом». У армейцев практически будет играть резервный состав. Грозненцы обладают хорошими шансами на победу. Мой прогноз, что обе команды забьют», — цитирует Бубнова», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 51 очко по итогам 26 туров. «Ахмат» занимает 14 место, набрав 23 очка.

Материалы по теме Бубнов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака в случае неудачи в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: