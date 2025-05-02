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Александр Бубнов дал прогноз на матч между «Ахматом» и ЦСКА

Александр Бубнов дал прогноз на матч между «Ахматом» и ЦСКА
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В ЦСКА очень много игроков, которые не сыграют с «Ахматом». У армейцев практически будет играть резервный состав. Грозненцы обладают хорошими шансами на победу. Мой прогноз, что обе команды забьют», — цитирует Бубнова», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 51 очко по итогам 26 туров. «Ахмат» занимает 14 место, набрав 23 очка.

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