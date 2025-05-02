Александр Бубнов дал прогноз на матч между «Ахматом» и ЦСКА
Поделиться
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В ЦСКА очень много игроков, которые не сыграют с «Ахматом». У армейцев практически будет играть резервный состав. Грозненцы обладают хорошими шансами на победу. Мой прогноз, что обе команды забьют», — цитирует Бубнова», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 51 очко по итогам 26 туров. «Ахмат» занимает 14 место, набрав 23 очка.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 2 мая 2025
-
06:49
-
06:44
-
06:28
-
06:27
-
06:17
-
06:11
-
06:00
-
04:25
-
04:24
-
04:14
-
03:52
-
03:18
-
03:10
-
03:04
-
02:54
-
02:43
-
02:26
-
02:11
-
01:42
-
01:35
-
01:29
-
01:05
-
00:48
-
00:39
-
00:38
-
00:24
-
00:18
-
00:16
-
00:08
-
00:01
-
00:01
- 1 мая 2025
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:25