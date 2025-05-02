Александр Бубнов отреагировал на тяжёлую травму защитника «Факела» Макса Дзиова

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о тяжёлой травме защитника воронежского «Факела» Макса Дзиова в матче 27-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:2).
«Рожков стал подключаться и отпустил мяч. Макс [Дзиов] пошёл на перехват. Рожков испугался, что тот перехватит мяч и будет контратака – и прыгнул. И в результате…» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, Дзиов покинул поле на носилках после столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым. У него сложный закрытый перелом.
В нынешнем сезоне Дзиов провёл за «Факел» 23 матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 700 тыс.
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