Александр Бубнов отреагировал на тяжёлую травму защитника «Факела» Макса Дзиова

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о тяжёлой травме защитника воронежского «Факела» Макса Дзиова в матче 27-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:2).

«Рожков стал подключаться и отпустил мяч. Макс [Дзиов] пошёл на перехват. Рожков испугался, что тот перехватит мяч и будет контратака – и прыгнул. И в результате…» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Дзиов покинул поле на носилках после столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым. У него сложный закрытый перелом.

В нынешнем сезоне Дзиов провёл за «Факел» 23 матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 700 тыс.