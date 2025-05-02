Бубнов дал прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Пари НН».
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зениту» нельзя недооценивать соперника. Они это уже год делают. Сколько можно? Если недооценят, то «Краснодар» им скажет спасибо. Мой прогноз — победа «Зенита» с разницей в минимум два мяча», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Сергея Семака 56 очков по итогам 26 туров. «Пари НН» занимает 13 место, набрав 23 очка. Лидиром является «Краснодар» с 58 баллами.
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