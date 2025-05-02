Бубнов считает, что арбитр матча «Спартак» — ЦСКА допустил ошибку в эпизоде с первым голом

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что арбитр матча «Спартак» — ЦСКА (1:2) Кирилл Левников допустил ошибку в эпизоде с первым голом, который забил форвард красно-синих Сауль Гуарирапа.

«Там стопроцентное нарушение на Бабиче! Если бы Бабича руками не схватили, он бы выпрыгнул и сыграл в мяч», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 51 очко. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (58), а следом находится «Зенит» (54).