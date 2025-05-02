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Бубнов считает, что арбитр матча «Спартак» — ЦСКА допустил ошибку в эпизоде с первым голом

Бубнов считает, что арбитр матча «Спартак» — ЦСКА допустил ошибку в эпизоде с первым голом
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Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что арбитр матча «Спартак» — ЦСКА (1:2) Кирилл Левников допустил ошибку в эпизоде с первым голом, который забил форвард красно-синих Сауль Гуарирапа.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Там стопроцентное нарушение на Бабиче! Если бы Бабича руками не схватили, он бы выпрыгнул и сыграл в мяч», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 51 очко. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (58), а следом находится «Зенит» (54).

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