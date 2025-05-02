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«Тоттенхэм» забил Хайкину редкий гол — в предыдущий раз такой случился 53 года назад

«Тоттенхэм» забил Хайкину редкий гол — в предыдущий раз такой случился 53 года назад
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Лондонский «Тоттенхэм» открыл счёт на первой минуте домашнего матча 1/2 финала Лиги Европы с норвежским «Будё-Глимт» (итоговый результат 3:1). Этот гол стал всего лишь вторым в клубной истории «Хотспур», забитым на первой минуте матча крупного европейского турнира, сообщает Opta.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Джонсон – 1'     2:0 Мэддисон – 34'     3:0 Соланке – 61'     3:1 Салтнес – 83'    

По данным статистического оператора, первый такой случай произошёл 53 года назад — в декабре 1971 года «Тоттенхэм» забил на первой минуте в матче Кубка УЕФА с румынским «Рапидом» из Бухареста.

Ворота норвежского «Будё-Глимт» в первой полуфинальной игре Лиги Европы с «Тоттенхэмом» защищал 29-летний российский голкипер Никита Хайкин.

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Видео: Хайкин показал, как «Будё-Глимт» отмечал победу в чемпионате

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