«Тоттенхэм» забил Хайкину редкий гол — в предыдущий раз такой случился 53 года назад

Лондонский «Тоттенхэм» открыл счёт на первой минуте домашнего матча 1/2 финала Лиги Европы с норвежским «Будё-Глимт» (итоговый результат 3:1). Этот гол стал всего лишь вторым в клубной истории «Хотспур», забитым на первой минуте матча крупного европейского турнира, сообщает Opta.
По данным статистического оператора, первый такой случай произошёл 53 года назад — в декабре 1971 года «Тоттенхэм» забил на первой минуте в матче Кубка УЕФА с румынским «Рапидом» из Бухареста.
Ворота норвежского «Будё-Глимт» в первой полуфинальной игре Лиги Европы с «Тоттенхэмом» защищал 29-летний российский голкипер Никита Хайкин.
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