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Рахимов — об игре с «Краснодаром»: у «Рубина» нет задачи влиять на борьбу за чемпионство

Рахимов — об игре с «Краснодаром»: у «Рубина» нет задачи влиять на борьбу за чемпионство
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем выездном матче 27-го тура РПЛ с лидером чемпионата «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Почти все оставшиеся матчи сезона влияют на чемпионскую гонку. У нас нет такой задачи, чтобы влиять на борьбу за чемпионство. Наша задача в том, чтобы играть в свой футбол. Чтобы показать себя. Мы знаем, какой соперник нас ждёт, и мы готовимся к тяжелой игре», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» пройдёт в Краснодаре 3 мая, его начало запланировано на 19:30 мск. Чёрно-зелёные за четыре тура до финиша возглавляют чемпионскую гонку, набрав 58 очков в 26 матчах. В активе занимающего второе место «Зенита» 54 очка. «Рубин» с 39 очками находится на седьмом месте.

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