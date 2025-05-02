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Александр Мостовой объяснил, почему не сможет возглавить «Динамо»

Александр Мостовой объяснил, почему не сможет возглавить «Динамо»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему не сможет возглавить московское «Динамо».

«Был бы готов возглавить «Динамо». Другое дело, что моя лицензия не даёт права быть главным, только помощником», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

1 мая было официально объявлено об отставке чешского главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички. Исполнять его обязанности до конца текущего сезона будет член тренерского штаба Лички Ролан Гусев.

Бело-голубые в текущей турнирной таблице РПЛ занимают пятую строчку, набрав 47 очков в 26 матчах.

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