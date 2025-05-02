Александр Мостовой объяснил, почему не сможет возглавить «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему не сможет возглавить московское «Динамо».
«Был бы готов возглавить «Динамо». Другое дело, что моя лицензия не даёт права быть главным, только помощником», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».
1 мая было официально объявлено об отставке чешского главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички. Исполнять его обязанности до конца текущего сезона будет член тренерского штаба Лички Ролан Гусев.
Бело-голубые в текущей турнирной таблице РПЛ занимают пятую строчку, набрав 47 очков в 26 матчах.
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