Отец Ламина Ямаля обратился к болельщикам «Реала»

Мунир Насрауи, отец 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, отреагировал на критику в адрес сына со стороны болельщиков мадридского «Реала».

«Ламин выступает не только за «Барсу», но и за сборную страны. Нужно похвалить парня, который в таком юном возрасте провёл уже 100 игр за «блауграну». Мне не нравится, когда о нём плохо говорят. Не нужно его ругать. Болельщики «Барсы» ведь не оскорбляют юных талантов «Реала», — приводит слова слова Мунира Sport.es.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.