Сеск Фабрегас назвал лучшего тренера в своей карьере

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас назвал лучшего наставника в своей карьере футболиста.

«Венгер – лучший из тех тренеров, которые у меня были. Особенно сейчас – когда я нахожусь на начальном этапе своего тренерского пути – Венгер является очень значимой фигурой. Он пишет мне после каждого матча», — приводит слова Фабрегаса Corriere dello Sport.

Напомним, за свою карьеру Сеск Фабрегас выступал за такие клубы, как лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Челси». Также футболист представлял национальную команду Испании, в составе которой один раз становился чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).