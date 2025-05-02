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Сеск Фабрегас назвал лучшего тренера в своей карьере

Сеск Фабрегас назвал лучшего тренера в своей карьере
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас назвал лучшего наставника в своей карьере футболиста.

«Венгер – лучший из тех тренеров, которые у меня были. Особенно сейчас – когда я нахожусь на начальном этапе своего тренерского пути – Венгер является очень значимой фигурой. Он пишет мне после каждого матча», — приводит слова Фабрегаса Corriere dello Sport.

Напомним, за свою карьеру Сеск Фабрегас выступал за такие клубы, как лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Челси». Также футболист представлял национальную команду Испании, в составе которой один раз становился чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).

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