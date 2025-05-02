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«ЦСКА измотан в Кубке, матч в Грозном». Григорян — об ожиданиях от встречи «Ахмат» — ЦСКА

«ЦСКА измотан в Кубке, матч в Грозном». Григорян — об ожиданиях от встречи «Ахмат» — ЦСКА
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Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА отчасти измотан кубковыми матчами и играми чемпионата. У них минимальная ротация при энергоёмком футболе. В то время как «Ахмат» показывает один из самых интенсивных стилей футбола в РПЛ. К тому же матч в Грозном. Думаю, ЦСКА может потерять очки», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

4 мая в 16:30 мск в Грозном начнётся матч Российской Премьер-Лиги между местным «Ахматом» и московским ЦСКА. Красно-синие набрали 51 очко в 26 матчах и вышли на третье место в турнирной таблице. 30 апреля армейцы потерпели первое поражение весной 2025 года во всех турнирах, уступив в гостях «Зениту» (0:2) в первом матче финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

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