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В ЦСКА заявили, что клуб не будет приглашать чиновников УЕФА на гала-матч

В ЦСКА заявили, что клуб не будет приглашать чиновников УЕФА на гала-матч
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что красно-синие не планируют приглашать чиновников из УЕФА на гала-матч, посвящённый 20-летию победы команды в Кубке УЕФА.

«Мы в первую очередь приглашаем спортсменов, которые принимали участие в матчах на поле. При всём уважении к чиновникам таких планов нет», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

Матч ЦСКА-2005 — Сборная Кубка УЕФА пройдёт в воскресенье, 18 мая, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее стало известно, что в составе красно‑синих сыграют Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Милош Красич, Ивица Олич и другие, возглавит команду Валерий Газзаев. Команда соперника будет собрана из представителей клубов, с которыми ЦСКА играл в розыгрыше Кубка УЕФА 2005 года: «Челси», «Бенфика», «Парма», «Осер», «ПСЖ», «Партизан» и «Порту».

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