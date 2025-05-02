«МЮ» разгромил «Атлетик» в ЛЕ, клуб Капризова выбыл из Кубка Стэнли. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы нанёс «Атлетику» из Бильбао первое домашнее поражение в евросезоне с крупным счётом, «Миннесота Уайлд» российского нападающего Кирилла Капризова проиграла шестой матч серии с «Вегас Голден Найтс» и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал грунтового «тысячника» в Мадриде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в матче полуфинала ЛЕ, Фернандеш оформил дубль.
- «Вегас» обыграл в шестом матче «Миннесоту» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли — 2025.
- Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Мадриде, обыграв Элину Свитолину.
- Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный вратарь Марк-Андре Флёри завершил карьеру.
- Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции НХЛ.
- «Тоттенхэм» обыграл «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче полуфинала Лиги Европы.
- Дубль Ничушкина помог «Колорадо» перевести серию с «Далласом» в седьмой матч.
- «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и выиграл серию Кубка Стэнли со счёта 0-2.
- «Торонто» обыграл «Оттаву» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.
- «Челси» разгромил «Юргорден» в полуфинале Лиги конференций с дублем Джексона.
- «Бетис» одолел «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций, Антони забил победный гол.
- «Нью-Йорк» победил на выезде «Детройт», выиграл серию и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.
- Определились все участники 1/4 финала плей-офф в Восточной конференции НБА.
- «Клипперс» обыграли «Денвер» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА.
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