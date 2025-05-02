«МЮ» разгромил «Атлетик» в ЛЕ, клуб Капризова выбыл из Кубка Стэнли. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы нанёс «Атлетику» из Бильбао первое домашнее поражение в евросезоне с крупным счётом, «Миннесота Уайлд» российского нападающего Кирилла Капризова проиграла шестой матч серии с «Вегас Голден Найтс» и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал грунтового «тысячника» в Мадриде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».