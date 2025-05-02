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Бруну Фернандеш — о победе «МЮ» над «Атлетиком»: крайне важный результат для нас

Бруну Фернандеш — о победе «МЮ» над «Атлетиком»: крайне важный результат для нас
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о победе «дьяволов» над испанским «Атлетиком» Бильбао в первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА (3:0).

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30'     0:2 Фернандеш – 37'     0:3 Фернандеш – 45'    
Удаления: Вивиан – 35' / нет

«Эта победа крайне важна — игра шла тяжело в первые 20 минут, а при своих болельщиках соперник очень силён. Ясно, что мне хочется забивать, хочется во всём участвовать. Знаю, что одна из моих сильных сторон — забивать и раздавать голевые передачи, так что мне просто нужно на этом не останавливаться», — передаёт слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» состоялся накануне, 1 мая. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

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