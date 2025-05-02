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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 27-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 27-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 2 мая, матчем «Акрон» — «Динамо» Махачкала стартует 27-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание 27-го тура РПЛ (время — московское):

2 мая, пятница

18:00. «Акрон» – «Динамо» Махачкала

3 мая, суббота

17:00. «Локомотив» – «Оренбург»
19:30. «Краснодар» – «Рубин»

4 мая, воскресенье

14:00. «Факел» – «Спартак»
16:30. «Ахмат» – ЦСКА
19:30. «Зенит» – «Пари НН»
19:30. «Химки» – «Ростов»

5 мая, понедельник

18:30. «Крылья Советов» – «Динамо» Москва

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.

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