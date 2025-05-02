Чемпионат России по футболу: расписание матчей 27-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 2 мая, матчем «Акрон» — «Динамо» Махачкала стартует 27-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание 27-го тура РПЛ (время — московское):
2 мая, пятница
18:00. «Акрон» – «Динамо» Махачкала
3 мая, суббота
17:00. «Локомотив» – «Оренбург»
19:30. «Краснодар» – «Рубин»
4 мая, воскресенье
14:00. «Факел» – «Спартак»
16:30. «Ахмат» – ЦСКА
19:30. «Зенит» – «Пари НН»
19:30. «Химки» – «Ростов»
5 мая, понедельник
18:30. «Крылья Советов» – «Динамо» Москва
Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.