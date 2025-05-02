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Александр Бубнов оценил работу Марцела Лички в московском «Динамо»

Александр Бубнов оценил работу Марцела Лички в московском «Динамо»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил работу чешского специалиста Марцела Лички в московском «Динамо». Об отставке Лички бело-голубые объявили накануне, 1 мая. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначили Ролана Гусева.

«Мне стиль его нравился, я вообще положительно оцениваю его, потому что в прошлом году он вообще добился… От него никто такого результата не ждал. Единственное, на мой взгляд, «Динамо» вот так вот провалилось, как они говорят, не столько из-за его ошибок тренерских, сколько из-за грубых ошибок, и в первую очередь обороны и вратаря», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошлом сезоне «Динамо» заняло третье место в Российской Премьер-Лиге, до последнего тура претендуя на чемпионство.

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