Сегодня, 2 мая, стартует 27-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится один матч.

Расписание матчей РПЛ 2 мая (время — московское):

18:00. «Акрон» Тольятти – «Динамо» Махачкала.

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка. Замыкает тройку лидеров московский ПФК ЦСКА, в активе которого 51 очко. На четвёртом месте находится «Спартак» (50 очков).