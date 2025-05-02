«Манчестер Юнайтед» забил три гола «Атлетику» тремя ударами в створ
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Английский «Манчестер Юнайтед» нанёс всего три удара в створ в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА с «Атлетиком» Бильбао и забил три гола. Суммарно футболисты «красных дьяволов» нанесли четыре удара по воротам испанской команды.
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30' 0:2 Фернандеш – 37' 0:3 Фернандеш – 45'
Удаления: Вивиан – 35' / нет
Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» состоялся накануне, 1 мая. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Ответная игра состоится 8 мая.
Действующий победитель Лиги Европы — «Аталанта». В прошлогоднем финале итальянская команда обыграла «Байер».
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