«Манчестер Юнайтед» забил три гола «Атлетику» тремя ударами в створ

Английский «Манчестер Юнайтед» нанёс всего три удара в створ в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА с «Атлетиком» Бильбао и забил три гола. Суммарно футболисты «красных дьяволов» нанесли четыре удара по воротам испанской команды.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» состоялся накануне, 1 мая. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Ответная игра состоится 8 мая.

Действующий победитель Лиги Европы — «Аталанта». В прошлогоднем финале итальянская команда обыграла «Байер».