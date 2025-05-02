Полузащитник «Ростова» Щетинин: у «Краснодара» больше шансов стать чемпионом

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о чемпионских амбициях «Краснодара» и «Зенита». По его мнению, у «быков» больше шансов на титул чемпиона Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Думаю, у «Краснодара» больше шансов стать чемпионом, потому что «Зениту» отступать уже некуда. Им надо играть ва-банк, а у «Краснодара» есть небольшой запас», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» (58). Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» (54) на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51).