Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 35-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 35-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 мая, матчем «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» стартует 35-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание матчей 35-го тура АПЛ (время — московское):

2 мая, пятница:

22:00. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

3 мая, суббота:

14:30. «Астон Вилла» — «Фулхэм»;

17:00. «Лестер» — «Саутгемптон»;

17:00. «Эвертон» — «Ипсвич»;

19:30. «Арсенал» — «Борнмут».

4 мая, воскресенье:

16:00. «Брайтон» — «Ньюкасл»;

16:00. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»;

16:00. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»;

18:30. «Челси» — «Ливерпуль».

5 мая, понедельник:

18:30. «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 82 очка за 34 матча и выиграла АПЛ.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Ливерпуль» обошёл «Манчестер Юнайтед» по количеству трофеев
Истории
«Ливерпуль» обошёл «Манчестер Юнайтед» по количеству трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android