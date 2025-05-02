Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 35-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 2 мая, матчем «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» стартует 35-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание матчей 35-го тура АПЛ (время — московское):
2 мая, пятница:
22:00. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».
3 мая, суббота:
14:30. «Астон Вилла» — «Фулхэм»;
17:00. «Лестер» — «Саутгемптон»;
17:00. «Эвертон» — «Ипсвич»;
19:30. «Арсенал» — «Борнмут».
4 мая, воскресенье:
16:00. «Брайтон» — «Ньюкасл»;
16:00. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»;
16:00. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»;
18:30. «Челси» — «Ливерпуль».
5 мая, понедельник:
18:30. «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 82 очка за 34 матча и выиграла АПЛ.