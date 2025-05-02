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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 34-го тура Примеры сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 34-го тура Примеры сезона-2024/2025
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Сегодня, 2 мая, матчем «Райо Вальекано» — «Хетафе» стартует 34-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 34-го тура Примеры (время — московское):

2 мая, пятница:

22:00. «Райо Вальекано» — «Хетафе».

3 мая, суббота:

15:00. «Алавес» — «Атлетико»;

17:15. «Вильярреал» — «Осасуна»;

19:30. «Лас-Пальмас» — «Валенсия»;

22:00. «Вальядолид» — «Барселона».

4 мая, воскресенье:

15:00. «Реал» Мадрид — «Сельта»;

17:15. «Севилья» — «Леганес»;

19:30. «Эспаньол» — «Бетис»;

22:00. «Реал Сосьедад» — «Атлетик».

5 мая, понедельник:

22:00. «Жирона» — «Мальорка».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона». Команда набрала 76 очков за 33 матча.

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