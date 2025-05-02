Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 34-го тура Примеры сезона-2024/2025

Сегодня, 2 мая, матчем «Райо Вальекано» — «Хетафе» стартует 34-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 34-го тура Примеры (время — московское):
2 мая, пятница:
22:00. «Райо Вальекано» — «Хетафе».
3 мая, суббота:
15:00. «Алавес» — «Атлетико»;
17:15. «Вильярреал» — «Осасуна»;
19:30. «Лас-Пальмас» — «Валенсия»;
22:00. «Вальядолид» — «Барселона».
4 мая, воскресенье:
15:00. «Реал» Мадрид — «Сельта»;
17:15. «Севилья» — «Леганес»;
19:30. «Эспаньол» — «Бетис»;
22:00. «Реал Сосьедад» — «Атлетик».
5 мая, понедельник:
22:00. «Жирона» — «Мальорка».
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона». Команда набрала 76 очков за 33 матча.