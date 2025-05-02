Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не будем охотиться за именами». Бабаев — о возможном подписании звёздного игрока летом

«Мы не будем охотиться за именами». Бабаев — о возможном подписании звёздного игрока летом
Комментарии

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев признался, что у армейцев нет цели подписывать возрастных именитых футболистов.

— Есть идеи подписать бывшую звезду летом, как Пьянич? Сейчас Мюллер и Варди будут свободными агентами.
— Прямо таких идей и целеполаганий нет. Но если возникнет ситуация и нас всё будет устраивать, почему нет? Таких фамилий много, но мы не будем специально охотиться за именами. Политика клуба направлена на баланс состава: пресловутый сплав опыта и молодости. Мы видим, что сейчас так, по сути, и есть, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
В ЦСКА заявили, что клуб не будет приглашать чиновников УЕФА на гала-матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android