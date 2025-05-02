«Мы не будем охотиться за именами». Бабаев — о возможном подписании звёздного игрока летом

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев признался, что у армейцев нет цели подписывать возрастных именитых футболистов.

— Есть идеи подписать бывшую звезду летом, как Пьянич? Сейчас Мюллер и Варди будут свободными агентами.

— Прямо таких идей и целеполаганий нет. Но если возникнет ситуация и нас всё будет устраивать, почему нет? Таких фамилий много, но мы не будем специально охотиться за именами. Политика клуба направлена на баланс состава: пресловутый сплав опыта и молодости. Мы видим, что сейчас так, по сути, и есть, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.