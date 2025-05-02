Игрок «Зенита» Ерохин: борьба в РПЛ становится сложнее, соперники не стоят на месте

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о чемпионских амбициях своей команды. Петербуржцы становились чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне клуб находится на втором месте в турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата.

— В последние два года «Зениту» всё сложнее выигрывать чемпионство — не стала ли команда слабее?

— Соперники тоже не стоят на месте, все стараются прибавлять и меняться. Время идёт, изменяется и наша команда. Многие готовятся непосредственно к матчам с «Зенитом», подстраиваются, чтобы отобрать очки. Конечно, борьба в чемпионате становится сложнее.

Тяжело сравнивать «Зенит», который только начинал гегемонию в РПЛ, с нынешним. Всё это — сослагательное наклонение. В сегодняшней ситуации мы стараемся работать с текущим составом и показывать свой максимум, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.