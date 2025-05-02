Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Ерохин: борьба в РПЛ становится сложнее, соперники не стоят на месте

Игрок «Зенита» Ерохин: борьба в РПЛ становится сложнее, соперники не стоят на месте
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о чемпионских амбициях своей команды. Петербуржцы становились чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне клуб находится на втором месте в турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата.

— В последние два года «Зениту» всё сложнее выигрывать чемпионство — не стала ли команда слабее?
— Соперники тоже не стоят на месте, все стараются прибавлять и меняться. Время идёт, изменяется и наша команда. Многие готовятся непосредственно к матчам с «Зенитом», подстраиваются, чтобы отобрать очки. Конечно, борьба в чемпионате становится сложнее.

Тяжело сравнивать «Зенит», который только начинал гегемонию в РПЛ, с нынешним. Всё это — сослагательное наклонение. В сегодняшней ситуации мы стараемся работать с текущим составом и показывать свой максимум, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Все эмоции ушли на дерби? «Зенит» смял ЦСКА и максимально близок к финалу Кубка России!
Все эмоции ушли на дерби? «Зенит» смял ЦСКА и максимально близок к финалу Кубка России!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android