Ледяхов: для «Спартака» потеря очков в матче с «Факелом» будет критической

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт 4 мая в Воронеже.

«Спартак» не первый раз будет играть на искусственном поле. У команд на базах есть возможность подготовиться к таким матчам. Конечно, «Спартаку» нельзя уступать. Потеря очков в матче с «Факелом» будет критической. Остаётся мало туров.

Команде надо уделить внимание двум турнирам. Надо стараться выиграть Кубок, но и в чемпионате есть шансы. Надо играть и ни о чём не думать», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.