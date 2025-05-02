Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном возвращении Юрия Сёмина в «Локомотив». Ранее появилась информация, что Сёмин может сменить Михаила Галактионова в должности главного тренера железнодорожников.

«У Юрия Павловича сейчас с головой всё нормально же? Я думаю, всё нормально. Он говорил, что я здоровый мужчина. Вот сейчас он дал согласие: «Если что, я спокойно». Аналогию проводил с другими зарубежными клубами. Значит, это где-то реально», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сёмину 77 лет, последним местом работы опытного специалиста является «Ростов», который он покинул в 2021-м.