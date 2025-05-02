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«Зенит» меньше всех в РПЛ предоставляет игровые минуты российским футболистам

«Зенит» меньше всех в РПЛ предоставляет игровые минуты российским футболистам
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У санкт-петербургского «Зенита» самый низкий процент игровых минут для российских футболистов в этом сезоне РПЛ, самый высокий — у «Локомотива». Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sport.

Рейтинг выглядит следующим образом:

79,5% – «Локомотив»;
77,8% – «Факел»;
71,8% – «Динамо» Махачкала;
68,6% – «Ростов»;
67,2% – «Пари НН»;
67,1% – «Крылья Советов»;
59,6% – «Химки»;
54,1% – «Акрон»;
54,0% – «Оренбург»;
51,7% – «Рубин»;
51,6% – «Ахмат»;
51,3% – ЦСКА;
40,3% – «Динамо» Москва;
39,2% – «Спартак»;
28,4% – «Краснодар»;
25,9% – «Зенит».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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