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Колыванов: для «Факела» матч со «Спартаком» — последняя надежда, чтобы спастись в РПЛ

Колыванов: для «Факела» матч со «Спартаком» — последняя надежда, чтобы спастись в РПЛ
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт 4 мая в Воронеже.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Факела» матч со «Спартаком» — последняя надежда, чтобы спастись в РПЛ. Команда неудачно проводит сезон. Красно-белым же надо вернуться в тройку после поражения от ЦСКА. Будет битва. «Спартаку» легче с командами, которые играют в футбол. Но «Факел» не будет раскрываться. Попробуют играть на контратаках. Но «Спартак» всё равно будет иметь преимущество», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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