Колыванов: для «Факела» матч со «Спартаком» — последняя надежда, чтобы спастись в РПЛ

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт 4 мая в Воронеже.

«Для «Факела» матч со «Спартаком» — последняя надежда, чтобы спастись в РПЛ. Команда неудачно проводит сезон. Красно-белым же надо вернуться в тройку после поражения от ЦСКА. Будет битва. «Спартаку» легче с командами, которые играют в футбол. Но «Факел» не будет раскрываться. Попробуют играть на контратаках. Но «Спартак» всё равно будет иметь преимущество», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.