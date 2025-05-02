Полузащитник «Ростова» Щетинин: «Зениту» отступать некуда, им надо играть ва-банк

Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге этого сезона. По словам игрока жёлто-синих, шансов выиграть титул больше у «Краснодара».

«Думаю, у «Краснодара» больше шансов стать чемпионом, потому что «Зениту» отступать уже некуда. Им надо играть ва-банк, а у «Краснодара» есть небольшой запас», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).