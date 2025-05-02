Стало известно, какой клуб возглавит бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг близок к назначению на пост главного тренера леверкузенского «Байера», сообщает немецкое издание Kicker. Возглавляющий «аспириновых» Хаби Алонсо, вероятнее всего, вскоре начнёт работать в мадридском «Реале».

По данным источника, переговоры между тен Хагом и «Байером» находятся на продвинутой стадии. Напомним, перед стартом текущего сезона «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Эриком тен Хагом до лета 2026 года. Нидерландский специалист был уволен из «МЮ» в октябре 2024 года и до сих пор остаётся без клуба.

По данным СМИ, расходы на компенсацию за досрочное расторжение контракта с тен Хагом составили около € 23 млн.