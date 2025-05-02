«Бавария» объявила об уходе защитника по завершении текущего сезона

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» объявила, что центральный защитник Эрик Дайер покинет клуб по завершении нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что английский футболист может продолжить карьеру в «Монако».

31-летний Дайер перешёл в «Баварию» на постоянной основе в минувшем июне. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

«Бавария» после 31 тура Бундеслиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 75 очков.