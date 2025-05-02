Александр Мостовой: «Спартак» уже может не думать о чемпионстве, но на Кубок замахнётся

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт 4 мая в Воронеже.

«Для «Факела» сезон складывается худшим образом. Команда идёт на последнем месте. Шансов сохраниться немного, тем более когда в соперниках «Спартак». Красно-белые уже могут не думать о чемпионстве, но на Кубок замахнутся. Что даст им попадание в тройку РПЛ, когда нет еврокубков? Радоваться надо тем, кто выигрывает чемпионат. Не слышал, чтобы кто-то хвастался попаданием в тройку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.