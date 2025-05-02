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Александр Мостовой: «Спартак» уже может не думать о чемпионстве, но на Кубок замахнётся

Александр Мостовой: «Спартак» уже может не думать о чемпионстве, но на Кубок замахнётся
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт 4 мая в Воронеже.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Факела» сезон складывается худшим образом. Команда идёт на последнем месте. Шансов сохраниться немного, тем более когда в соперниках «Спартак». Красно-белые уже могут не думать о чемпионстве, но на Кубок замахнутся. Что даст им попадание в тройку РПЛ, когда нет еврокубков? Радоваться надо тем, кто выигрывает чемпионат. Не слышал, чтобы кто-то хвастался попаданием в тройку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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