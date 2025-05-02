Стало известно, когда пройдут матчи финалов Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

Пресс-служба Фонбет Кубка России в своём телеграм-канале сообщила, когда состоятся ответный матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов. Так, ЦСКА сыграет с «Зенитом» второй матч 14 мая, начало — в 19:30 мск. В первой игре «Зенит» дома выиграл со счётом 2:0. «Спартак» в финале Пути регионов встретится с «Ростовом» 15 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).