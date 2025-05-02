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Стало известно, когда пройдут матчи финалов Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

Стало известно, когда пройдут матчи финалов Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России
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Пресс-служба Фонбет Кубка России в своём телеграм-канале сообщила, когда состоятся ответный матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов. Так, ЦСКА сыграет с «Зенитом» второй матч 14 мая, начало — в 19:30 мск. В первой игре «Зенит» дома выиграл со счётом 2:0. «Спартак» в финале Пути регионов встретится с «Ростовом» 15 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).

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