Гутцайт прокомментировал разгромную победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетиком»

Комментатор «Оkkо Спорт» Роман Гутцайт прокомментировал исход первого матча полуфинала Лиги Европы «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Игра проходила 1 мая и завершилась гостевой победой «красных дьяволов» со счётом 3:0.

«Анализировать по итогам матча «Атлетик Бильбао» — «Манчестер Юнайтед» можно, на самом деле, только первый тайм — второй был абсолютно пустой, и все основные события произошли ещё до перерыва. Матч, в котором «Атлетик» у букмекеров шёл фаворитом, начался с мощных атак хозяев и потрясающей поддержки стадиона.

Если сравнить эмоции, которые испытывает человек, посетивший, например, в среду матч «Барселона» — «Интер», а в четверг — «Атлетик Бильбао» — «Манчестер Юнайтед», то атмосфера на стадионе в Бильбао была, я не знаю, в 10 раз круче, чем на Олимпийском стадионе в Барселоне. Да, уровень футбола — это другой вопрос. То, что показали «Барселона» и «Интер», — это был абсолютный космос. И именно то, что происходило на зелёном прямоугольнике, там превосходило матч Лиги Европы тоже в 10 раз. Но атмосфера в Бильбао была потрясающая.

Матч проходил 1 мая, в выходной день. Болельщики и жители города Бильбао ходили в футболках, прекрасно проводили время, а потом подтянулись на стадион. И то, как они выкрикивали фамилии игроков во время представления состава команды диктором, — это вообще будет для меня одно из самых сильных впечатлений, которые я получал, находясь на футбольном матче.

Что касается непосредственно содержания игры, то ключевым эпизодом стало удаление Дани Вивиана и назначение пенальти в ворота «Атлетика». VAR вмешался, изменил решение главного арбитра, и счёт стал 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». И вот в эту секунду появилось полное ощущение, что кураж ушёл, а прессинговать в меньшинстве просто невозможно. А когда «Атлетик» пропустил третий мяч перед перерывом, стало понятно, что, скорее всего, интрига в этой паре может умереть.

Во втором тайме футболисты «Атлетика» нанесли один удар в створ — и тот в самом конце, и он был совершенно не опасен. Поэтому по счёту заслуженная победа «Манчестер Юнайтед», — сказал Гутцайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».